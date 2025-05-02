В Подмосковье из-за непогоды задержались семь поездов дальнего следования

Ухудшившиеся погодные условия в Московской области приводят к задержке семи пассажирских поездов дальнего следования. Об этом 2 мая сообщила Федеральная пассажирская компания (ФПК).

«По причине ухудшения погодных условий и падения деревьев на железнодорожную инфраструктуру в Московской области задерживаются семь пассажирских поездов», — указано в Telegram-канале ФПК.

Задержки затронули составы, следующие через Ярославский вокзал столицы. Это поезда, идущие в Москву из Лабытнанги, Ярославля, Владивостока и Вологды, отправляющиеся из Москвы в Ярославль и Архангельск, а также состав Смоленск – Архангельск.

Указывается, что поезда продолжают движение по маршрутам. Пассажиры составов, опаздывающих на четыре часа и более, обеспечены питанием.

Ранее, 2 мая, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что минувшей ночью в регионе были аномальные погодные условия, которые привели к падению деревьев и повреждению линий электропередачи. По его словам, в результате непогоды в Подмосковье остались без света свыше 26 тыс. человек.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что выпавший в Москве снег побил 116-летний рекорд по количеству осадков. Уточняется, что за 12 часов выпало 24 мм, что составляет около 40–45% месячной нормы.

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