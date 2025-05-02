На Западе заподозрили Макрона в попытке повлиять на выборы папы римского
Президента Франции Эммануэля Макрона подозревают в попытках продвинуть «своего» кандидата на престол папы римского через связи с католическим движением Sant’Egidio, близким к покойному папе римскому Франциску. Об этом 2 мая сообщила газета Le Monde.
Как указало издание, поводом для обсуждения стали встречи французского лидера с кардиналами и главой Sant’Egidio в Риме, которые якобы состоялись после смерти Франциска.
Уточняется, что обсуждение касалось возможного кандидата от движения — кардинала Маттео Мария Дзуппи, чья позиция, как утверждается, противоречит курсу итальянского правительства под руководством премьер-министра Джорджи Мелони. Это вызывает опасения у итальянских властей, которые видят в действиях Макрона попытку вмешаться во внутренние дела католической церкви и оказать влияние на выборы нового понтифика.
Тем не менее Sant’Egidio опровергло обвинения, заявив, что Макрон лишь проявляет интерес к процессу выборов нового папы и не намерен вмешиваться в него.
Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля из-за мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.
Конклав для выбора нового папы римского соберется 7 мая. Принять в нем участие могут 135 кардиналов в возрасте до 80 лет из разных стран мира.