Признание партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской — это политическая борьба внутри Германии. Об этом 2 мая заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.

«Судя по всему, ХДС/ХСС, СДПГ и другие обычные германские партии считают экстремистами тех, у кого рейтинг выше», — написал Медведев в соцсети X (бывш. Twitter).

По его словам, признание АдГ экстремисткой организацией, которая угрожает демократии, — «сильные слова, чтобы использовать их против парламентской партии».

Ранее в этот день федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало партию АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Отмечается, что этот шаг снижает препятствия для наблюдения за политической партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

Тогда же исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что решение о запрете партии АдГ не должно приниматься поспешно. Он отметил, что Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ предоставило подробное обоснование для признания АдГ правоэкстремистской организацией, однако любые последующие шаги «требуют осторожности и взвешенного подхода».