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Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине с 26 апреля по 2 мая
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 26 апреля по 2 мая — можно в материале «Известий».

ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными дронами, поразив склады вооружения и боеприпасов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров.

Подразделения группировки войск «Север» окончательно разгромили формирования ВСУ в приграничье Курской области и освободили при активном наступлении населенный пункт Горналь. Бойцы армии РФ продолжают работать над созданием «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины. Помимо этого, группировка войск «Запад» решительными действиями освободила населенные пункты Каменка и Дорошовка в Харьковской области и Новое в ДНР.

«ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — указали в Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены 1306 дронов самолетного типа и две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а морская авиация Черноморского флота ликвидировала американский быстроходный катер Willard и три безэкипажных катера, еще одно аналогичное беспилотное судно повреждено.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 54 891 беспилотный летательный аппарат, 34 874 единицы специальной военной автомобильной техники, 23 117 танков и других боевых бронированных машин, 283 вертолета, 1554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 369 орудий полевой артиллерии и минометов и 605 зенитных ракетных комплексов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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