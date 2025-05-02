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В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Государственную думу внесен законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов. Документ был опубликован в думской электронной базе.

В рамках проекта предлагается внести изменения в ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Согласно пояснительной записке, он направлен на совершенствование механизмов борьбы с преступлениями, совершаемыми с помощью электронных средств платежа (ЭСП).

В частности, правительство предлагает ввести наказание за передачу ЭСП или доступа к ним в корыстных целях для осуществления незаконных операций. Также наказывать будут за запрещенные действия с платежными средствами по указанию других лиц и корыстное приобретение или передачу ЭСП лицом, не являющимся клиентом банка, для нелегальных операций.

Наконец, предусмотрена ответственность за сами неправомерные операции с ЭСП, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка.

Эти нарушения, согласно документу, повлекут за собой различные виды наказаний, в том числе штрафы до 1 млн рублей и лишение свободы на срок до шести лет.

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Об одобрении правкомиссией законопроекта об уголовной ответственности для дропперов сообщил источник «Известий» 28 апреля. Как отметил председатель правления ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, для освобождения от уголовного преследования человеку следует активно участвовать в расследовании и добровольно предоставить информацию о тех, кому он передал доступ к своим платежным средствам.

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