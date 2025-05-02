Представители КНДР возложили цветы к мемориалу «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке

Делегация КНДР прилетела во Владивосток и возложила цветы к Вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке. Об этом 2 мая сообщили на сайте правительства региона.

В мероприятии приняли участие представители Мангёндэского дворца школьников и пионеров, прибывшие по приглашению губернатора региона Олега Кожемяко. В церемонии также участвовала заместитель председателя правительства Приморья Елена Бронникова.

«Советские войска вместе с корейскими патриотами освобождали Корею от японской оккупации. Победа во Второй мировой войне (ВОВ) стала началом многолетних дружеских связей и взаимоотношений между нашими государствами», — подчеркнула Елена Бронникова.

Руководитель делегации, заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Ир отметил, что бойцы двух стран плечом к плечу боролись за освобождение Курской области, а нынешнее поколение продолжает сохранять дружественные отношения.

По словам первого заместителя министра международных и внешнеэкономических связей Приморского края Алексея Старичкова, гости из Пхеньяна во время пребывания у нас будут окружены вниманием и заботой.

«Главный концерт состоится 5 мая на Приморской сцене Мариинского театра. <...> Сюда мы пригласили наших талантливых юных приморцев, музыкантов, учителей детских школ искусств края для того, чтобы они увидели сценические номера ребят из Мангёндэского дворца школьников», — уточнил Старичков.

В пресс-службе правительства Приморского края 17 апреля сообщали о начале работы с 8 мая железнодорожного маршрута между регионом и КНДР. Уточнялось, что новый маршрут появился по инициативе губернатора края Олега Кожемяко и при поддержке РЖД, пограничников, таможенников и представителей туристической индустрии.

Соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная правительство РФ и КНДР подписали в рамках визита российской делегации в республику 19 июня 2024 года. Как рассказал «Известиям» глава Минтранса РФ Роман Старовойт, документ был подписан в рамках договоренностей между лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, достигнутых во время визита лидера КНДР в Россию в сентябре 2023 года.