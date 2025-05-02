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Близкие и коллеги корреспондента «Известий» Федорчака почтили его память в Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Олег Зайковский
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Родственники, друзья и коллеги корреспондента «Известий» Александра Федорчака почтили его память на кладбище в поселке Нижнегорском в Крыму. С момента гибели корреспондента в зоне спецоперации на Украине прошло 40 дней.

Священник отслужил у могилы журналиста панихиду в присутствии его родных и близких. К захоронению Федорчака возложили цветы, собравшиеся принесли около десятка букетов.

«Мы вчера сели в Луганске на автомобиль, и вот мы вчетвером приехали. Это сотрудники разных каналов, мы с НТВ. Приехал еще оператор, тот, который был с Сашей до последнего времени, всё это время с ним работал», — рассказал корреспондент канала НТВ Даниил Левин.

По его словам, все коллеги и друзья восприняли гибель Федорчака очень трагично, близко к сердцу. Воспоминания о журналисте все еще вызывают у них слезы, некоторым он даже снится.

«Все наши мысли последние, все о Саше, а теперь вот, после знакомства, и о его родителях, которым, конечно же, в разы тяжелее, чем нам», — добавил журналист.

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О гибели Федорчака в зоне СВО стало известно 24 марта. Он работал на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. Последний репортаж журналиста о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. В здании МИЦ «Известия» установили мемориал в знак скорби о погибшем корреспонденте.

Президент России Владимир Путин 17 апреля подписал указ о награждении Федорчака орденом Мужества посмертно.

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