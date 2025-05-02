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В Одесской области мобилизовали отца пострадавшей в ДТП девочки

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Фото: Global Look Press/Serhiihudak
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В украинском городе Татарбунары Одесской области сотрудница полиции сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе, а когда отец ребенка пришел в правоохранительные органы с требованием провести проверку по факту ДТП, его мобилизовали. Об этом 2 мая сообщила мать пострадавшей Татьяна Коновалюк.

Инцидент произошел 29 апреля на центральной площади города. На своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) женщина рассказала, что сотрудница полиции отвлеклась на телефон, сбила девочку и протащила ее еще 11 м. Отец девочки в момент ДТП стоял у обочины.

По словам Коновалюк, женщина-водитель после аварии просто пересела на пассажирское сиденье. На следующий день отец пострадавшей девочки пришел в отделение полиции с намерением узнать о подробностях расследования уголовного дела и о том, было ли оно вообще возбуждено.

После этого мужчина пропал, а позднее выяснилось, что полиция передала его сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) для мобилизации.

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Украинское издание «Страна.ua» 16 апреля сообщило, что в Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину у ворот школы, куда он провожал своего ребенка. Отмечается, что несколько человек в камуфляже принудительно пытались посадить мужчину в микроавтобус.

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