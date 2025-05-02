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ЦРУ призвало китайцев шпионить в пользу США

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Фото: TASS/Olivier Douliery
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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) 1 мая опубликовало в своих соцсетях видео на китайском языке, призывающее чиновников из КНР шпионить в пользу Вашингтона.

«Есть ли у вас доступ к какой-либо инсайдерской информации, касающейся высшего руководства Коммунистической партии Китая? Обладаете ли вы какой-либо информацией о политике в области национальной безопасности, торговли, иностранных дел или технологий? Пожалуйста, свяжитесь с нами», — написали представители ЦРУ под видео, опубликованном на официальном Youtube-канале ведомства.

В ролике показано, как высокопоставленный китайский чиновник ищет стабильности в сложной ситуации. Он «жаждет взять судьбу в свои руки» и найти способ защитить свою семью. Это заставляет его принять «трудное, но важное решение — связаться с ЦРУ», написали представители.

«Мы ценим и уважаем всех, кто готов начать с нами диалог. Наш профессиональный долг — защищать тех, кто обращается к нам по всему миру», — говорится в описании ролика.

Также представители агентства прикрепили ссылку, с помощью которой китайские чиновники могут связаться с ЦРУ.

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15 января директор ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал, что под его руководством американская разведка сосредоточит усилия на угрозах со стороны Китая. По оценке Рэтклиффа, США сталкиваются с самой сложной в истории обстановкой в сфере национальной безопасности. Он также пообещал, что на посту директора ЦРУ будет давать советы президенту США Дональду Трампу на тему возможностей сотрудничать с Россией, «когда это будет взаимовыгодно».

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