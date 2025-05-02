При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали две женщины
При атаке беспилотников (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Васильевский муниципальный округ Запорожской области пострадали две женщины. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Минздрава региона.
«Жизни обеих пострадавших ничего не угрожает. Они находятся под наблюдением врачей», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что у одна из пострадавших получила баротравму в Васильевке, а у второй раненой из Широкого осколочные ранения.
В результате атаки украинского дрона 1 мая в городе Шебекино Белгородской области пострадала мирная жительница. Бригада скорой доставляет пострадавшую с баротравмой в городскую больницу.