Умер экс-барабанщик групп «Ария» и «Мастер» Игорь Молчанов

Бывший барабанщик группы «Ария» и сооснователь музыкального коллектива «Мастер» Игорь Молчанов умер на 64-м году жизни. Об этом 1 мая сообщил Telegram-канал «Мастера».

«Мы получили печальную новость из Бельгии. Ушел из жизни Игорь Молчанов, первый барабанщик группы «Мастер», — говорится в сообщении.

Указывается, что именно Молчанов предложил название для коллектива и участвовал в записи двух первых альбомов — «Мастер» и «С петлей на шее». После заграничных гастролей группы в 1991 году он остался жить в Бельгии.

«Соболезнуем близким Игоря! Его вклад в наше творчество навсегда останется с нами!» — написано в канале «Мастера».

Молчанов начал свою музыкальную карьеру в 1983 году в составе группы «Альфа», где познакомился с будущим сооснователем «Арии» и «Мастера» Аликом Грановским. Впоследствии барабанщик выступал с «Арией», приняв участие в записи второго альбома коллектива «С кем ты?». Год спустя, в 1987 году, Молчанов, Грановский, Андрей Большаков и Кирилл Покровский покинули группу, основав коллектив «Мастер». После эмиграции в Бельгию барабанщик выступал в составе местной группы Cryme.