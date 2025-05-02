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ВС России продолжают создание «полосы безопасности» в сумском приграничье

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После освобождения Курской области российские военнослужащие продолжают создавать «полосы безопасности» на приграничных территориях Сумской области Украины. Об этом 2 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России завершили разгром украинских формирований на территории Курской области.

Последним населенным пунктом в регионе, который из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) освободили российские солдаты, стало село Горналь, уточнили в Минобороны.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 апреля сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов.

24 апреля сообщалось, что российские военные вели ожесточенные бои за освобождение села Горналь. Остававшийся до последнего в нем мирный житель рассказал «Известиям», как ему удалось выбраться из захваченного боевиками села.

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