ВС России продолжают создание «полосы безопасности» в сумском приграничье
После освобождения Курской области российские военнослужащие продолжают создавать «полосы безопасности» на приграничных территориях Сумской области Украины. Об этом 2 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.
Там отметили, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России завершили разгром украинских формирований на территории Курской области.
Последним населенным пунктом в регионе, который из-под контроля Вооруженных сил Украины (ВСУ) освободили российские солдаты, стало село Горналь, уточнили в Минобороны.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 апреля сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов.
24 апреля сообщалось, что российские военные вели ожесточенные бои за освобождение села Горналь. Остававшийся до последнего в нем мирный житель рассказал «Известиям», как ему удалось выбраться из захваченного боевиками села.