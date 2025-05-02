Bloomberg узнало о предложении Трампа выделить $1,01 трлн на нацбезопасность

Президент США Дональд Трамп запросит выделение рекордной суммы на национальную безопасность в следующем финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

Предположительно, глава государства намерен запросить $1,01 трлн, что более чем на 13% превышает показатель текущего года.

Отмечается, что оборонный бюджет включит в себя повышение заработной платы военных на 3,8%, финансирование проектов противоракетной обороны «Золотой купол», судостроения, ядерной модернизации и безопасности границ.

Бюджет составит около 3,2% от валового внутреннего продукта (ВВП) Соединенных Штатов, уточняет издание.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что в бюджетном проекте на 2026 финансовый год Трамп предложит сократить государственные программы на сумму не менее $163 млрд. При этом под сокращения попадут не связанные с обороной программы, уточнили в издании.