Украина не сможет вернуться к границам 2014 года. Об этом 2 мая заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Украина не сможет сдвинуть Российскую Федерацию туда, где она была в 2014 году», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Рубио акцентировал внимание на том, что эту ситуацию следует воспринимать как факт.

Касательно урегулирования украинского конфликта госсекретарь отметил, что Вашингтон продолжает искать пути к мирному урегулированию кризиса. При этом он подчеркнул, что позиции Москвы и Киева на данный момент остаются слишком далекими друг от друга.

25 апреля мэр Киева Виталий Кличко допустил уступки России по территориям ради прекращения конфликта. По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому, возможно, придется принять «болезненное решение».

До этого, 24 апреля, сообщалось, что Германия, Великобритания и Франция пытаются найти способы подтолкнуть киевский режим к территориальным уступкам для урегулирования конфликта на Украине из-за обеспокоенности по поводу возможного выхода США из переговорного процесса. Однако не уточняется, о каких территориях идет речь.