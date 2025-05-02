Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили в Крыму 3 мая

В Крыму объявили 3 мая штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом 2 мая сообщило Главное управление (ГУ) МЧС России по республике.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов», — указано на сайте ведомства.

В МЧС отметили, что в таких условиях существует высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением сельскохозяйственных культур и почек ранних косточковых растений. В ведомстве рекомендовали защищать насаждения укрытиями, избегать длительных походов в горно-лесную местность при низких температурах и проявлять осторожность на дорогах.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец призвал не рассчитывать на высокие температуры в мае, так как положительное отклонение температуры уже прервано. По его словам, среднемесячная температура воздуха на большей части Русской равнины, в том числе и в столичном регионе, будет с большой натяжкой соответствовать климатической норме. Тем не менее к концу месяца весна начнет масштабную подготовку к метеорологическому лету, подчеркнул синоптик.