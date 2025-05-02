Два человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и авто в Кирове
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- Два человека пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса и авто в Кирове
В Кирове произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, в результате которого двое человек получили травмы. Об этом 2 мая сообщило МЧС Кировской области.
Уточняется, что авария произошла на улице Павла Корчагина.
«В результате ДТП пассажир легковушки оказался зажатым в салоне. На место аварии прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части №5 имени Алексея Шабалина и Алексея Широбокова», — указано в Telegram-канале ведомства.
Специалисты МЧС с использованием ручного механизированного инструмента извлекли пострадавшего из машины и передали его медикам. По предварительной информации, у водителя автобуса также имеются травмы, его направили в медицинское учреждение.
Согласно данным ведомства, в настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего.
В этот же день в Крыму два пассажира легковой машины пострадали в результате ДТП с автобусом. Установлено, что водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «ПАЗом», осуществляющим движение по маршруту Алушта – Ялта. По данным ведомства, в общественном транспорте находилось 25 пассажиров, никто не пострадал.