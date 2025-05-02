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СМИ сообщили о сокращении производства автомобилей из-за пошлин США в 25%

Nikkei: пошлины в 25% на автомобили США сократят их производство в мире
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Введение президентом США Дональдом Трампом 25% пошлин на импорт автомобилей приведет к сокращению их производства по всему миру. Об этом 1 мая сообщила Nikkei.

«Мировое производство автомобилей находится на пути к снижению на 2% в год, до 87,9 млн автомобилей в 2025 году в результате тарифов администрации Трампа, как показывает новый прогноз для отрасли», — указано в публикации.

По информации издания, в странах Европейского союза производство автомобилей может сократиться на 3%, в Южной Корее и Японии — на 2%, а в Северной Америке — на 9%.

На данный момент в США ежегодно продается около 16 млн автомобилей, что делает этот рынок вторым по величине после Китая. При этом почти половина всех транспортных средств, реализуемых в Соединенных Штатах, является импортной продукцией.

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Трамп подписал 2 апреля указ вводе 25% пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Данные меры начали действовать с 3 апреля для готовых машин, а для автозапчастей — не позднее 3 мая. Американский лидер обосновал введение пошлин необходимостью защиты «национальной безопасности».

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