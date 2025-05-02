Собянин поздравил сборную Москвы с успехом на Всероссийской олимпиаде школьников

В этом году московские учащиеся завоевали рекордное количество дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В финале олимпиады участвовали более 3000 учащихся столичных школ — на 1000 человек больше, чем в прошлом.

«У сборной столицы — 332 диплома победителей и 1531 — призёров. Абсолютными победителями признаны 34 москвича. 111 членов нашей сборной завоевали дипломы по двум и более предметам. Впервые больше половины учебных заведений столицы подготовили победителей и призёров олимпиады, в этом году число школ возросло до 277», — рассказал столичный градоначальник.

Всероссийская олимпиада школьников — самое престижное и наиболее массовое школьное интеллектуальное состязание в стране. Её дипломы действительны четыре года и дают выпускникам право поступить без экзаменов в любой российский вуз или получить 100 баллов на ЕГЭ по профильному предмету. Сергей Собянин поздравил участников олимпиады и педагогов, пожелав им дальнейших успехов.