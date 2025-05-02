Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь 2 мая самой массированной в 2025 году

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь в минувшую ночь стала самой массированной с начала года. Об этом 2 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории», — написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев добавил, что объекты инфраструктуры не пострадали в результате украинских ударов, и призвал горожан полагаться на официальные источники информации.

В этот же день Минобороны сообщило об уничтожении за минувшую ночь 121 БПЛА над регионами РФ. Уточняется, что 89 БПЛА сбиты над территорией Крыма, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над Краснодарским краем, два — над территорией Орловской области, один — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области и еще один — над территорией Белгородской области.