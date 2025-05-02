Дептранс порекомендовал москвичам ездить только на зимней резине из-за непогоды

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы порекомендовал автомобилистам столицы ездить только на зимней резине из-за непогоды. Соответствующий пост 2 мая был опубликован в Telegram-канале ведомства.

«В городе местами идут дождь и мокрый снег — рекомендуем выезжать только на зимней резине или использовать для поездок городской транспорт», — указывает дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В департаменте призвали водителей заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов, избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снег, выпавший в Москве в ночь на пятницу, побил 116-летний рекорд по количеству осадков. По словам синоптика, выпавшие осадки составляют около 40–45% месячной нормы.