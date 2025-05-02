Совет Белоруссии одобрил законопроект об амнистии к 80-летию Победы

Совет республики (верхняя палата) Национального собрания Белоруссии одобрила проект закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Об этом 2 мая сообщило агентство БелТА.

Согласно данным агентства, первая статья законопроекта предлагает освободить от уголовной ответственности несовершеннолетних, беременных женщин, матерей и одиноких отцов с детьми до 18 лет, если они не совершили серьезные преступления против жизни и здоровья. Также освобождаются инвалиды I и II группы.

Кроме того, законопроект избавляет от ответственности людей с туберкулезом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных на поздних стадиях и пострадавших от радиационных аварий.

«В общей сложности амнистию предполагается применить практически к 8 тыс. осужденных», — отметил глава МВД Белоруссии Иван Кубраков, представляя проект документа сенаторам. Его слова приводит издание «СБ, Беларусь сегодня».

Он отметил, что принятие данного закона и его реализация не окажут негативного влияния на криминогенную обстановку.

24 апреля правительство Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко внесло в парламент законопроект «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Отмечалось, что для получения амнистии осужденным необходимо полностью возместить причиненный в ходе преступлений ущерб и иметь положительную характеристику в период отбывания заключения.

Позднее, 20 апреля, нижняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект об амнистии в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Отмечалось ,что под нее попадают около 8 тыс. человек.