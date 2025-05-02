ФСБ отразила террористическую атаку украинского БПЛА на Мариуполь
Федеральная служба безопасности (ФСБ) отразила террористическую атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Мариуполь. Об этом 2 мая сообщил штаб обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
Уточняется, что боевики 1 мая предприняли попытку совершить террористическую атаку на центр Мариуполя с использованием дрона самолетного типа, вооруженного боевым фугасным зарядом с поражающими элементами. Беспилотник был перехвачен и подавлен системой РЭБ «Купол Донбасса».
«Взрывотехники УФСБ обезвредили боевой заряд. Жертв среди мирного населения не допущено», — указано в сообщении штаба.
29 апреля благодаря звонку на телефон доверия ФСБ России удалось предотвратить атаку с использованием БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса в Ярославской области. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 281 («Диверсия»).