СМИ сообщили о возмущении демократов из-за идеи импичмента Трампа

Демократы в палате представителей США выразили недовольство попытками конгрессмена Шри Танедара инициировать импичмент президенту страны Дональда Трампу за «превышение полномочий». Об этом 2 мая сообщил портал Axios со ссылкой на американских конгрессменов.

«Обвинения против Трампа включают в себя воспрепятствование правосудию, злоупотребление властью, взяточничество, коррупцию и «тиранию», в основном основанные на железной консолидации власти президента на втором сроке», — указано в публикации.

Согласно данным портала, Танедар вызвал недовольство среди своих коллег-демократов из-за своих попыток объявить импичмент без предварительного согласования. Многие считают его действия поспешными и неэффективными, а некоторые критикуют его подход к привлечению поддержки.

Уточняется, что четверо демократов уже отказались поддержать эту инициативу. Конгрессмен Джим Хаймс подчеркнул, что руководство парламентариев не воспринимает усилия Танедара всерьез. Еще один коллега добавил, что конгрессмен неискренен в своих намерениях остановить Трампа и преследует лишь свои собственные интересы.

29 апреля Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении американского лидера, обвинив его в широкомасштабном злоупотреблении властью и нарушениях Конституции, которые, по мнению сенатора, подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона.

До этого, 5 апреля, член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин на митинге демонстрантов под названием «Руки прочь!» заявил, что в течение 30 дней инициирует процесс импичмента Трампа. В ходе выступления Грин сравнил американского лидера с библейским Голиафом, а себя назвал Давидом. Он подчеркнул, что президенту США нельзя доверять вопросы правосудия и управления народом.