В Японии двое детей пострадали в результате наезда автомобиля

В Японии в результате наезда автомобиля на группу школьников пострадали два человека. Об этом 2 мая сообщил телеканал NHK.

Там отметили, что инцидент произошел в 7:45 по местному времени (1:45 мск) в городе Кирю, префектуре Гумма.

«Двое учеников начальной школы были сбиты автомобилем, когда они переходили пешеходный переход <...> по пути в школу. По данным полиции, оба были доставлены в больницу, однако их травмы оказались незначительными», — пишет издание.

Уточняется, что на месте была задержана 63-летняя женщина-водитель. Причины ДТП выясняются правоохранительными органами.

Это второй случай наезда на детей за два дня в Японии. Накануне сообщалось, что вблизи местной начальной школы города Осака в результате наезда автомобиля на группу школьников пострадали семь человек. Они были доставлены в медучреждение. Сбивший детей мужчина признался на допросе, что совершил это намеренно.