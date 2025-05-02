Экс-премьер Южной Кореи выдвинет свою кандидатуру на выборах президента
Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах. Об этом 2 мая сообщило Yonhap.
Уточняется, что Хан Док Су сделал это заявление в парламенте за месяц до досрочных выборов, которые состоятся 3 июня.
По информации агентства, экс-премьер пообещал внести изменения в Конституцию страны с целью сокращения срока полномочий президента и использовать свой опыт в экономике для решения проблем в торговой сфере.
«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы быть выбранным нашим народом на предстоящих президентских выборах», — приводятся слова Хан Док Су в публикации.
До этого, 1 мая, Хан Док Су заявил об уходе в отставку с поста исполняющего обязанности президента Южной Кореи, положив конец разговорам по поводу его возможного участия в выборах.
Досрочные президентские выборы в Южной Корее назначены на 3 июня 2025 года. Конституционный суд страны утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю 4 апреля. Исполняющим обязанности главы государства был назначен Хан Док Су.
Ситуация в Южной Корее обострилась 3 декабря прошлого года после объявления президентом военного положения, причиной которого была названа угроза паралича власти, возникшая из-за попыток провести процедуру импичмента. Главу государства арестовали на 48 часов 15 января 2025 года, а затем заключили под стражу. Ордер на арест Юн Сок Ёля был отменен судом 6 марта.