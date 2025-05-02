Мещанский суд Москвы возбудил уголовное дело о госизмене в отношении россиянина
Мещанский суд Москвы возбудил уголовное дело о госизмене в отношении россиянина по фамилии Силаев. Информация о вступлении решения в силу 1 мая была опубликована на сайте пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.
Как указано в карточке, дело в отношении Силаева В. было зарегистрировано 30 апреля. Речь идет об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
Подробности о личности фигуранта и сути преступления не раскрываются.
Генеральная прокуратура РФ 24 апреля сообщила, что жительницу Луганской Народной Республики (ЛНР) Юлию Мосяж, укрывавшую у себя в квартире двух боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут судить за госизмену. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины.