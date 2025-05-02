Операторы БПЛА Росгвардии уничтожили склад боеприпасов ВСУ на сумском направлении
Операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Росгвардии уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Росгвардии.
Уточняется, что объект обнаружили в ходе воздушного наблюдения. Он был замаскирован в лесном массиве вблизи одного из населенных пунктов.
«Информация была передана на командный пункт, после чего спецназ Росгвардии уничтожил вражеский схрон с помощью ударных FPV-дронов», — указано в Telegram-канале пресс-службы ведомства.
В этот же день сообщалось, что расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» в ходе боевой работы в Сумской области в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили бронетехнику, живую силу и огневые средства ВСУ. Уточняется, что данные о целях расчеты получили после проведения воздушной разведки.