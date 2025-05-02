Два человека пострадали в результате ДТП с автобусом в Крыму
В Крыму два человека пострадали в результате ДТП с автобусом. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 1 мая, на дороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «ПАЗ», осуществляющим движение по маршруту Алушта – Ялта.
«В результате ДТП пострадали водитель и малолетний пассажир легкового автомобиля 2020 года рождения, которые доставлены в медицинскую организацию», — указано в Telegram-канале региональной прокуратуры.
По данным ведомства, в общественном транспорте находилось 25 пассажиров, никто не пострадал.
Ранее, 28 апреля, сообщалось, что во Владимирской области опрокинулся экскурсионный автобус, в результате чего пострадало около 35 человек. В момент аварии в общественном транспорте находилось 55 человек. Позднее в администрации Александровского района области заявили, что количество госпитализированных после ДТП достигло 17 человек.