В Госдуме предупредили о схеме мошенников с «виртуальными картами» в Telegram
Мошенники начали заманивать россиян на оформление «виртуальных карт» в Telegram, чтобы якобы оплачивать покупки за рубежом и подписки на иностранные сервисы. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил член комитета Госдумы (ГД) по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Как рассказал депутат, злоумышленники убеждают пользователей Telegram обзавестись «виртуальной картой», представляющей собой «безопасное и удобное решение». Кроме того, аферисты обещают создание счета в ближайшие сроки и иногда даже начисление бонусов.
«Для оформления обычно требуется «минимальная» информация: имя, номер телефона, иногда паспортные данные — в зависимости от легенды мошенников», — пояснил Немкин в беседе с «РИА Новости».
Оперируя полученной информацией, мошенники выдают жертве реквизиты на самом деле несуществующих карт, а взамен получают доступ к настоящим банковским данным под предлогом «пополнения» или «привязки».
Ранее, 29 апреля, эксперты компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) сообщили «Известиям», что злоумышленники придумали в преддверии Дня Победы новый сценарий мошенничества, в котором используется бренд государственного фонда «Защитники Отечества». Так, они создали сайты, на которых размещены ложные сообщения о запуске «социального проекта» с предложением заработать до 30 млн рублей, «используя ресурсы и возможности России».