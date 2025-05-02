В Красноярском крае задержали мужчину за запуск беспилотника
В Красноярском крае был задержан мужчина 1983 года рождения за несанкционированный запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 2 мая сообщила пресс-служба МВД по региону в Telegram-канале.
«В действиях мужчины усматриваются правонарушения по ч. 1 ст. 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» и по ч. 5 ст. 11.5 КоАП «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Ему грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.
Впоследствии мужчина объяснил, что хотел сделать с воздуха фотоплан для выполнения геодезических работ. О незаконности своих действий он знал, однако решил «действовать на свой страх и риск».
По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Запущенный в воздух БПЛА был изъят у владельца.
26 августа 2024 года в Москве правоохранители задержали граждан РФ, запускавших дрон рядом с режимными объектами. У них изъяли для проверки телефоны и дрон. Ранее, 6 августа, в столице задержали гражданина Италии, который запустил квадрокоптер в парке «Зарядье». Уточнялось, что задержанный хотел запечатлеть достопримечательности для личного архива. В отношении задержанного было возбуждено дело по ст. 11.4 ч.1 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»).