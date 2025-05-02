Reuters сообщило о планах ООН провести реорганизацию на фоне кризиса финансирования
Организация Объединенных Наций (ООН) готовится к проведению масштабной реформы на фоне сокращения финансовой помощи от США и других государств. Об этом 2 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на служебную записку организации.
«Организация Объединенных Наций рассматривает возможность проведения масштабной реорганизации, которая приведет к объединению основных департаментов и перераспределению ресурсов по всему миру», — говорится в публикации.
Уточняется, что реформа предполагает объединение десятков агентств ООН в четыре основных департамента — «мир и безопасность», «гуманитарные вопросы», «устойчивое развитие» и «права человека».
28 апреля зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил о недопустимых попытках переосмыслить принципы Устава ООН. Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 марта назвал Устав ООН критерием равноправия и справедливости в мире. При этом он уточнил, что положения документа мало кто выполняет из стран Запада.