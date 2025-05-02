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СК показал фоторобот по найденному в лесу на Сахалине черепу мужчины

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Фото: t.me/sledcomsakhalin_skr65
dzen
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Следователи составили предположительный фоторобот человека, череп которого был обнаружен в лесу осенью прошлого года на Сахалине в селе Санаторное. Соответствующие фотографии в пятницу, 2 мая, опубликовало Следственное управление (СУ) Следственного комитета (СК) России по Сахалинской области.

«Проведенными проверочными мероприятиями и экспертными исследованиями установлено, что обнаруженный череп принадлежит мужчине европеоидной расы, чей предполагаемый возраст на момент смерти мог составлять 26–40 лет», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Там добавили, что у мужчины имелось небольшое искривление спинки носа влево, а также асимметрия по высоте носовых крыльев.

Граждан, что-либо знающих о человеке, изображенном на снимках, просят обратиться в СУ СК РФ по региону.

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21 марта сообщалось, что сотрудники СК России по Приморскому краю установили обстоятельства совершенного в 2010 году убийства пожилой женщины. Было установлено, что подозреваемый проник в квартиру пенсионерки под ложным предлогом с целью убить женщину и похитить из квартиры деньги, которые ему требовались для покупки наркотиков. Однако денег злоумышленник не нашел, поэтому был вынужден снять с трупа золотые украшения.

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