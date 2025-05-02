ЦАХАЛ сообщила о перехвате выпущенной по Израилю йеменской ракеты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, выпущенную в сторону страны из Йемена. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.
«После сирен, которые звучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в публикации.
Уточняется, что цель была перехвачена еще до вхождения в израильское воздушное пространство. При этом звучащие в стране сирены были включены «в соответствии с протоколом».
27 апреля ЦАХАЛ сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля. Для перехвата цели были задействованы системы ПВО. Запущенная из Йемена ракета была перехвачена до того, как она пересекла территорию Израиля.