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ЦАХАЛ сообщила о перехвате выпущенной по Израилю йеменской ракеты

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Фото: Global Look Press/Wang Shang
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, выпущенную в сторону страны из Йемена. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба военного ведомства в Telegram-канале.

«После сирен, которые звучали некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в публикации.

Уточняется, что цель была перехвачена еще до вхождения в израильское воздушное пространство. При этом звучащие в стране сирены были включены «в соответствии с протоколом».

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27 апреля ЦАХАЛ сообщила о пуске ракеты из Йемена в сторону Израиля. Для перехвата цели были задействованы системы ПВО. Запущенная из Йемена ракета была перехвачена до того, как она пересекла территорию Израиля.

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