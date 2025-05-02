Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп сообщил о выдвижении Уолтца на должность постпреда США при ООН
Мир
Глава МИД Франции заявил о желании ЕС согласовать новый пакет санкций с США
Мир
СМИ заявили об ожидании США ратификации соглашения по ресурсам в раде за неделю
Происшествия
Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ в ходе отражения воздушной атаки на Севастополь
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность и дождь в Москве 2 мая
Мир
Рубио указал на необходимость усилий Европы для урегулирования на Украине
Мир
Вэнс сообщил о продолжении участия Маска в работе DOGE после сокращения
Мир
Госдеп сообщил об отказе США от роли посредников в переговорах РФ и Украины
Мир
Трамп предупредил о введении санкций против покупающих нефть у Ирана стран
Мир
В Турции сообщили о повреждении более 4,2 тыс. зданий из-за землетрясения в Стамбуле
Армия
Российские военные восстановили памятник героям ВОВ в ДНР
Мир
Власти Китая заявили об оценке проведения переговоров с США по торговле
Армия
Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ
Армия
Снайперы уничтожили более 50 дронов «Баба-яга» на красноармейском направлении
Мир
CNN сообщил о нежелании Уиткоффа занимать пост советника Трампа по нацбезопасности
Армия
Мотострелки ВС РФ уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ в ДНР
Мир
Румыния депортировала корреспондента RT Чей Боуза
Сюжет:

Рубио заявил о продолжении попыток США добиться украинского урегулирования

Госсекретарь Рубио: Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования
0
EN
Фото: REUTERS/SAUL LOEB
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 1 мая, заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования конфликта на Украине.

«Мы не откажемся от этого в том смысле, что не откажемся от помощи, если сможем ее оказать. Но настанет момент, когда президент [Дональд Трамп] решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать», — сказал Рубио в интервью Fox News.

Он заявил, что США знают о позициях РФ и Украины по вопросу, и эти позиции пока слишком далеки.

Проверка с боем: Киев продолжает срывать попытки урегулирования
США могут признать Крым российским и требуют уступок от Украины

В тот же день Госдеп сообщил об отказе США от роли посредников в переговорах РФ и Украины. США продолжат прилагать определенные усилия для урегулирования сложившегося конфликта. Однако теперь американские чиновники не будут «летать по всему миру по первому зову» для участия в переговорах Украины и РФ в качестве посредников.

29 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании. Позднее, 1 мая, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог опроверг выход США из посредничества по урегулированию кризиса на Украине.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025