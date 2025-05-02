Рубио заявил о продолжении попыток США добиться украинского урегулирования

Госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 1 мая, заявил, что Вашингтон не оставляет попыток добиться урегулирования конфликта на Украине.

«Мы не откажемся от этого в том смысле, что не откажемся от помощи, если сможем ее оказать. Но настанет момент, когда президент [Дональд Трамп] решит, сколько времени высокопоставленные члены нашего правительства могут этому посвящать», — сказал Рубио в интервью Fox News.

Он заявил, что США знают о позициях РФ и Украины по вопросу, и эти позиции пока слишком далеки.

В тот же день Госдеп сообщил об отказе США от роли посредников в переговорах РФ и Украины. США продолжат прилагать определенные усилия для урегулирования сложившегося конфликта. Однако теперь американские чиновники не будут «летать по всему миру по первому зову» для участия в переговорах Украины и РФ в качестве посредников.

29 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании. Позднее, 1 мая, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог опроверг выход США из посредничества по урегулированию кризиса на Украине.