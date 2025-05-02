Рогов обвинил Зеленского в срыве обмена военнопленными и телами умерших
Москва и Киев 2 мая планировали провести обмен военнопленными и телами погибших, однако его проведение было сорвано по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в Telegram-канале.
«Планируемый на сегодняшнее утро обмен военнопленными был сорван со стороны режима Зеленского. Также бандеровцы отказались забрать тела 780 погибших ВСУшников, подготовленные к передаче на белорусской границе и находящиеся в рефрижераторах», — сообщил он.
Срыв инициативы привел к ситуации, в которой тысячи людей не смогут узнать о судьбе близких и провести их достойные похороны, отметил Рогов.
По его словам, срывая обмен и угрожая проведению Парада Победы 9 мая, Зеленский делает ставку на дальнейшую эскалацию конфликта.
Ранее, 30 апреля, депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится парада 9 Мая в Москве, поскольку он разрушит миф об изоляции России. Парламентарий указал на желание украинского лидера сорвать парад, потому что для всего прогрессивного человечества это большой праздник. Он выразил уверенность в том, что парад продемонстрирует отсутствие какой-либо изоляции России в мире, этот мир давно разрушен.