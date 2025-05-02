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Проект об интеграции «Почты России» с «Госуслугами» внесут в Госдуму

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В Госдуму (ГД) в течение мая–июня внесут законопроект об интеграции «Почты России» с цифровыми сервисами, в том числе с «Госуслугами». Об этом 1 мая сообщил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, член совета директоров «Почты России» Сергей Гаврилов.

«Законопроект, который задает направление для качественного преобразования «Почты России» в новых условиях, будет внесен в Государственную думу в мае–июне», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По словам Гаврилова, документ предлагает целостную модель взаимодействия между государством, технологическими платформами и гражданами.

Как указал депутат, благодаря проекту у «Почты России» появится право принимать электронные платежи без дополнительных комиссий кредитных организаций.

Собеседник агентства добавил, что законопроект обеспечит более комфортные условия управления доставками дистанционно, что особенно актуально для жителей малонаселенных или труднодоступных мест и для отправителей в такие пункты.

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Ранее, 28 апреля, сообщалось, что Минцифры и Банк России изучают возможность запуска на «Госуслугах» сервиса по оформлению полиса ОСАГО. Уточняется, что для реализации сервиса на портале потребуется обеспечить нормативное регулирование в части ФЗ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств».

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