Вэнс указал на намерение США добиться переговоров между РФ и Украиной за 100 дней
Соединенные Штаты намерены добиться участия России и Украины в прямых переговорах в течение следующих 100 дней. Об этом 1 мая заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Вот мы сделали этот первый шаг. Мы получили мирное предложение <...> и мы собираемся очень упорно работать ближайшие 100 дней, чтобы свести этих ребят вместе», — сообщил он.
Ранее Вэнс сообщал о наличии «большой пропасти» между позициями России и Украины в переговорах. По его словам, США будут прилагать усилия для сокращения этого разрыва.
29 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании. Позднее, 1 мая, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог опроверг выход США из посредничества по урегулированию кризиса на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.