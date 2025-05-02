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Вэнс указал на намерение США добиться переговоров между РФ и Украиной за 100 дней

Вэнс: США хотят добиться прямых переговоров РФ и Украины в течение 100 дней
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Фото: REUTERS/Kenny Holston
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Соединенные Штаты намерены добиться участия России и Украины в прямых переговорах в течение следующих 100 дней. Об этом 1 мая заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Вот мы сделали этот первый шаг. Мы получили мирное предложение <...> и мы собираемся очень упорно работать ближайшие 100 дней, чтобы свести этих ребят вместе», — сообщил он.

Ранее Вэнс сообщал о наличии «большой пропасти» между позициями России и Украины в переговорах. По его словам, США будут прилагать усилия для сокращения этого разрыва.

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29 апреля официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании. Позднее, 1 мая, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог опроверг выход США из посредничества по урегулированию кризиса на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.

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