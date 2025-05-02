Мотострелки ВС РФ уничтожили два бронеавтомобиля ВСУ в ДНР
Мотострелки Южной группировки войск уничтожили два бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Дылеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили в Минобороны России.
«Операторы FPV-дронов мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожили бронеавтомобиль MaxxPro производства США и «Новатор» производства Украины в районе населенного пункта Дылеевка», — говорится в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что украинские боевики попытались провести ротацию своих подразделений на переднем крае. Однако разведка Вооруженных сил (ВС) России быстро обнаружила намерения ВСУ. После украинская техника вместе с личным составом была уничтожена ударными FPV-дронами.
Ранее, 30 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что российские операторы FPV-дронов нанесли удар по автомобилям ВСУ с личным составом и сорвали ротацию противника на южнодонецком направлении зоны специальной военной операции (СВО).