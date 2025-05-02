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В пожаре на рынке в Ингушетии пострадал один человек

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Фото: t.me/meriyasunja
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В пожаре на Центральном рынке в городе Сунжи Республики Ингушетия пострадал один человек. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил заместитель председателя правительства региона Магомед Евлоев.

«К сожалению, у нас есть один пострадавший», — сказал Евлоев. Видео его обращения было опубликовано в Telegram-канале администрации города.

Как сообщили медики, пострадавший получил множественные резаные раны обеих кистей, но его жизни ничего не угрожает.

Евлоев и глава города Аслан Умаров навестили его в больнице.

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Причиной масштабного пожара мог стать взрыв газового баллона

О масштабном пожаре на Центральном рынке в Сунже стало известно ранее в этот день. Площадь пожара составила не менее 1,1 тыс. кв. м. В настоящее время причины возгорания не установлены.

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