В пожаре на рынке в Ингушетии пострадал один человек
В пожаре на Центральном рынке в городе Сунжи Республики Ингушетия пострадал один человек. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил заместитель председателя правительства региона Магомед Евлоев.
«К сожалению, у нас есть один пострадавший», — сказал Евлоев. Видео его обращения было опубликовано в Telegram-канале администрации города.
Как сообщили медики, пострадавший получил множественные резаные раны обеих кистей, но его жизни ничего не угрожает.
Евлоев и глава города Аслан Умаров навестили его в больнице.
О масштабном пожаре на Центральном рынке в Сунже стало известно ранее в этот день. Площадь пожара составила не менее 1,1 тыс. кв. м. В настоящее время причины возгорания не установлены.