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Военнослужащие группировки «Днепр» сообщили об уничтожении более 100 дронов ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили более 100 различных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ходе выполнения боевых задач бойцы использовали расчёт радиоэлектронной борьбы «КОП-2». С его помощью выполняется сканирование воздушного пространства для обнаружения и классификации воздушных объектов.

«Данной станцией в этом году было уничтожено более 100 дронов, тем самым мы смогли нарушить планы противника. Данное средство называется «КОП-2», оно нам более полезно тем, что с помощью него можно перехватить видеосигнал с БПЛА противника, тем самым мы узнаем, на каких частотах он летит, где он находится, что дает нам возможность эффективно его подавить», — заявил заместитель начальника службы РЭБ подразделения с позывным Ара.

Благодаря работе подразделения РЭБ обеспечивается надежная защита российских подразделений от линии боевого соприкосновения (ЛБС) до тыловых районов дислокации личного состава.

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Ранее, 1 мая, российские военнослужащие нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов и цехам производства беспилотников ВСУ. Целями российской армии также стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.

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