Военнослужащие группировки «Днепр» сообщили об уничтожении более 100 дронов ВСУ
Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 18 общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» уничтожили более 100 различных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Минобороны России.
В ходе выполнения боевых задач бойцы использовали расчёт радиоэлектронной борьбы «КОП-2». С его помощью выполняется сканирование воздушного пространства для обнаружения и классификации воздушных объектов.
«Данной станцией в этом году было уничтожено более 100 дронов, тем самым мы смогли нарушить планы противника. Данное средство называется «КОП-2», оно нам более полезно тем, что с помощью него можно перехватить видеосигнал с БПЛА противника, тем самым мы узнаем, на каких частотах он летит, где он находится, что дает нам возможность эффективно его подавить», — заявил заместитель начальника службы РЭБ подразделения с позывным Ара.
Благодаря работе подразделения РЭБ обеспечивается надежная защита российских подразделений от линии боевого соприкосновения (ЛБС) до тыловых районов дислокации личного состава.
Ранее, 1 мая, российские военнослужащие нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов и цехам производства беспилотников ВСУ. Целями российской армии также стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах.