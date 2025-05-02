В Турции сообщили о повреждении более 4,2 тыс. зданий из-за землетрясения в Стамбуле
В результате произошедшего в конце апреля в Стамбуле землетрясения было повреждено не менее 4,2 тыс. зданий. Об этом 1 мая заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.
«Мы проверили 36425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», — приводит его слова агентство IHA.
Также министр подчеркнул, что в настоящее время оценка ущерба от природного катаклизма всё еще продолжается.
Глава турецкого минздрава Кемаль Мемишоглу 23 апреля сообщил, что почти 240 граждан Турции пострадали при землетрясении в Стамбуле. Большинство травм людей связано с падением с высоты, так как многие жители пытались спастись на фоне паники.
В этот же день первые толчки мощностью 3,9 зафиксировали в 12:13 (местное время, совпадает с мск) у побережья стамбульского района Силиври. Глубина подземного толчка составила 6,99 км. После землетрясения последовали афтершоки.