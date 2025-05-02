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В Турции сообщили о повреждении более 4,2 тыс. зданий из-за землетрясения в Стамбуле

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Фото: TASS/AP/Khalil Hamra
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В результате произошедшего в конце апреля в Стамбуле землетрясения было повреждено не менее 4,2 тыс. зданий. Об этом 1 мая заявил министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

«Мы проверили 36425 зданий, из которых 4295 получили небольшие повреждения, остальные не повреждены», — приводит его слова агентство IHA.

Также министр подчеркнул, что в настоящее время оценка ущерба от природного катаклизма всё еще продолжается.

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Глава турецкого минздрава Кемаль Мемишоглу 23 апреля сообщил, что почти 240 граждан Турции пострадали при землетрясении в Стамбуле. Большинство травм людей связано с падением с высоты, так как многие жители пытались спастись на фоне паники.

В этот же день первые толчки мощностью 3,9 зафиксировали в 12:13 (местное время, совпадает с мск) у побережья стамбульского района Силиври. Глубина подземного толчка составила 6,99 км. После землетрясения последовали афтершоки.

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