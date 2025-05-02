Развожаев сообщил о массовой атаке дронов на Севостополь
Системы противовоздушной обороны (ПВО) и ВМС отражают массированную воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Наш флот во взаимодействии с силами ПВО отражает массированную комбинированную атаку на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты, Качи и Балаклавы», — написал он в Telegram-канале.
По его словам над морем уже было сбито не менее десяти дронов.
«По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города», — добавил Развожаев.
Отдельно губернатор уточнил, что никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.
Ранее в этот день Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили семь дронов ВСУ в ходе отражения воздушной атаки. По его словам, дроны сбивались в воздухе над морем на большом отдалении от берега.