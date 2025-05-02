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Родственник Героя СССР Кузнецова высказался об эксгумации останков солдат во Львове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Родственник Героя Советского Союза Николая Кузнецова Николай Сакниньш высказался 2 мая в беседе с «Известиями» о демонтаже мемориала советским воинам «Холм славы» и о начале эксгумации останков солдат Красной армии.

Украинские СМИ сообщали, что власти Львова намерены в связи с переносом мемориала «Холм славы» эксгумировать и перезахоронить останки воевавших во время Великой Отечественной войны солдат.

«Это для них естественно, потому что это (Украинские власти. — Ред.) наши враги. Другого было бы от них ожидать бессмысленно и неоправданно», — сказал Николай Сакниньш.

Также наш собеседник выразил надежду на решение этого вопроса после окончания специальной военной операции (СВО).

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О начале эксгумации останков советских солдат на «Холме славы» стало известно 1 мая. Украинское интернет-издание «Страна.ua» уточнило, что по решению городского совета солдат перезахоронят на Голосковском кладбище. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями», в свою очередь, заявила, что эксгумация останков советских солдат на «Холме славы» во Львове говорит об аморальной сущности киевского режима и его западных кураторов.

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