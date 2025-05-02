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Тело мужчины обнаружено под завалами в ходе поисковых работ на шахте «Шерегешская»

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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В Кемеровской области в результате спасательных работ после инцидента с выбросом воды с глиной в забой на шахте «Шерегешская» под завалами обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону.

«В рамках расследования допрашиваются свидетели, изымается технологическая документация, назначаются необходимые экспертизы», — заявили в ведомстве.

В настоящее время на место продолжают работу спасатели и сотрудники СК.

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30 апреля прокуратура Кемеровской области сообщила, что по факту вытекания глины на откат выработки на горно-рудной шахте «Шерегешская» в Таштагольском муниципальном округе проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Итоги проверки взяты на контроль.

Ранее, 15 апреля, произошел обвал породы в шахте «Садкинская», расположенной в Ростовской области. На момент обрушения в забое находилось около 75 работников. Их подняли на поверхность в удовлетворительном состоянии.

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