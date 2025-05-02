Трамп предупредил о введении санкций против покупающих нефть у Ирана стран
Страны, которые покупают нефть и нефтепродукты у Ирана, могут столкнуться с санкциями со стороны Соединенных Штатов. Об этом 1 мая сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Любая страна или лицо, которые покупают хоть какое-либо количество нефти или нефтепродуктов у Ирана, немедленно столкнутся со вторичными санкциями», — предупредил он.
Трамп также уточнил, что затронутые санкциями страны потеряют возможность вести торговлю с США в любом формате.
16 апреля, сообщалось, что Вашингтон незадолго до начала второго раунда непрямых переговоров по ядерному досье с Тегераном расширил список санкций против якобы теневого иранского флота Ирана. Так, в раздел ограничений было добавлено семь юридических лиц и пять судов для перевозки нефти, четыре из которых работают под панамскими флагами, одно — под камерунским.
1 мая Иран осудил введение нового пакета санкций со стороны США. По словам представителя иранского МИДа, американские санкции нарушают основные принципы и нормы международного права.