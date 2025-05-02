Вэнс сообщил о продолжении участия Маска в работе DOGE после сокращения

Американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск продолжит участие в работе ведомства, несмотря на то, что сократит свое присутствие в Белом доме. Об этом в четверг, 1 мая, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

«Его роль останется неизменной. Просто он не будет проводить в Вашингтоне каждый день, поскольку у него есть другие обязанности», — сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.

Вице-президент США добавил, что благодаря работе Маска в стране сократились лишние траты. Однако объективно работа DOGE может быть оценена только в 2026 году, уточнил Вэнс.

21 газета The Washington Post сообщила, что Маск хочет покинуть работу в правительстве, поскольку устал от критики со стороны левых сил. Уточняется, что его статус в качестве специального государственного служащего истекает в конце мая, однако пока неизвестно, будет ли этот срок продлен.

Американский миллиардер 22 апреля сообщил о сокращении своего участия в работе в DOGE из-за падения прибыли его компании Tesla. 30 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Маск может оставаться в администрации столько, сколько захочет.