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Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ в ходе отражения воздушной атаки на Севастополь

Развожаев: ПВО сбили семь беспилотников над Севастополем
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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В ходе отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины(ВСУ) на Севастополь были сбиты семь беспилотников. Об этом 2 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По предварительной информации уже уничтожено семь БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — сообщил он.

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1 мая Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 7:40 до 8:00 мск.

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