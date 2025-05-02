Силы ПВО сбили семь дронов ВСУ в ходе отражения воздушной атаки на Севастополь
В ходе отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины(ВСУ) на Севастополь были сбиты семь беспилотников. Об этом 2 мая сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«По предварительной информации уже уничтожено семь БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега», — сообщил он.
1 мая Силы ПВО сбили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Уточняется, что дроны ВСУ были ликвидированы дежурными средствами ПВО в период с 7:40 до 8:00 мск.