Умер известный испанский футбольный болельщик Мануэль Касерес Артесеро
В четверг, 1 мая, ушел из жизни Мануэль Касерес Артесеро, известный фанат и болельщик сборной Испании по футболу. Об этом собщило издание Football Espana.
Мужчина был ярким представителем поклонников национальной сборной и имел прозвище «Маноло с барабаном». В общей сложности он посетил 18 международных турниров с участием Испании — 10 чемпионатов мира и восемь чемпионатов Европы.
«Маноло регулярно давал интервью во время каждой поездки в Испанию и часто руководил испанскими болельщиками в их поддержке, совсем недавно посещая четвертьфинал Лиги Наций на стадионе Mestalla», — сообщает издание.
Несколько дней назад футбольного фаната госпитализировали из-за проблем с дыханием.
«Ушел из жизни один из наших самых преданных поклонников, который всегда сопровождал нас в горе и радости», — заявила сборная Испании на странице в социальной сети X (бывш. Twitter).