Возгорание рынка на площади 1,1 тыс. кв. м произошло в Сунже
В городе Сунжа Республики Ингушетия произошел пожар на центральном ранке. Об этом 2 мая сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
«На месте работают пожарные расчеты и все экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало. Поручил Первому вице-премьеру Правительства Магомеду Евлоеву выехать на место пожара», — заявил он.
В настоящее время причины возгорания не установлены. Площадь пожара составляет 1,1 тыс. кв. м.
30 апреля пожар на вещевом рынке произошел в центре Тбилиси. В результате инцидента никто не пострадал. Также были эвакуированы пациенты из находящейся рядом клиники. Причины пожара на рынке неизвестны. Возгорание ликвидировано, в тушении огня участвовали 30 пожарных расчетов.