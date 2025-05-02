Синоптики спрогнозировали облачность и дождь в Москве 2 мая
Облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 2 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +7 до +9 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 0.
В Московской области днем ожидается от +6 до +11 градусов, а ночью температура может упасть до 0.
Ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c, местами порывы до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.
Ранее, 29 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда в пресс-центре МИЦ «Известия» в ходе пресс-конференции сообщил, что в майские праздники в Москве температура будет ниже нормы. Кроме того, ближайшие три дня будут ветреными.